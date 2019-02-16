飛機甩胎逼降！珍妮花度假賀壽慘歷九霄驚魂

美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）日前開50歲生日P獲眾星包括前夫畢彼特（Brad Pitt）到賀，近日與影星老友卻妮高絲（Courteney Cox）轉戰墨西哥繼續過生日周時，卻慘歷九霄驚魂！



據悉私人飛機於美國當地時間周五早上11時起飛，準備飛到墨西哥卡波聖盧卡斯，不過起飛時起落架上的一個輪胎飛脫，機組人員於卡波聖盧卡斯降落時才發現，認為於當地降落不安全，最後選擇於加州安大略機場逼降，有指當時飛機的圍油缸仍然相當滿，並非急降的理想情況，可能導致危險，故飛機最後於空中盤旋幾小時以燃燒汽油，於情況安全才降落，最後於2時05分左右，成功落陸。當時機上除有壽星女珍妮花與卻妮，另有10位賓客，全部未有受傷，眾人留於機艙一段時間，不少傳媒直播現場情況，有工作人員將行李轉到另一私人飛機，眾女步出出事飛機時以遮遮樣，轉機繼續飛去度假。



有傳畢彼特亦身處機上，不過有美媒《TMZ》就引述知情人者否認傳聞，表示所有乘客皆為女性，包括男星Jason Bateman老婆Amanda Anka。