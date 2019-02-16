【星二代乳名逐個數】梁浸浸到底係點解？

俗語有云「唔怕生壞命、最怕改壞名」，依家呢個世代已經係「花名唔怕改，最緊要係星二代」！一班明星父母未諗到幫寶貝仔女改咩名前，就率先幫佢哋改咗個親暱嘅乳名，凸顯對仔女嘅心思。事實唔少星二代個乳名又真係幾可愛啜核，仲愈嗌愈「旺父母」添！



最深入民心嘅乳名要數天后陳慧琳（Kelly）一對寶貝仔，大仔劉昇叫「蝦餃仔」原來係傳媒功勞，事關當日劉昇出世後，見佢下巴似「蝦餃」，就形容佢為「蝦餃仔」，估唔到Kelly聽完好鍾意，就索性叫個仔做「蝦餃仔」。到後來細佬出世，大家以為佢會改「燒賣」，但Kelly就覺得「小籠包」可愛啲。



自此好多星爸媽都鍾情用「美食」做乳名，朱茵和黃貫中嘅囡囡黃鶯就係點心之王「叉燒包」，因為囡囡出世面珠漲卜卜似個包。而朱茵好友蔡少芬同張晉兩個愛女張楚兒、張信兒，乳名就分別係「湯圓」同「包子」。



除咗點心系列外，有啲乳名可以話係「啖啖肉」，黎諾懿個囝囝因為喺雞年出世，所以就叫「小春雞」。無獨有偶，吳君如同陳可辛嘅囡囡亦同雞有關，但就叫「小肥雞」，因為當年君如嘅代表作係《金雞》，於是用咗戲入面嘅名做囡囡乳名作為紀念。而陳展鵬同老婆單文柔個B更「贏在子宮裏」，未出世已經改好乳名做「小豬比」，紀念豬年生小寶貝。



「食得嘅名」仲有呂慧儀嘅囝囝，因慧儀有「長腳蟹」之稱，BB就順理成章叫「蟹籽」，相當貼切！樂隊Mr.主音布志綸嘅囝囝一出世已經係肥B，圓圓碌碌，面珠同手腳都好厚肉，所以就叫做「肥冬瓜」。相信大家都知劉愷威個女叫「小糯米」，但原來呢個名係因為阿女喺端午節前一日出世，而愷威亦希望囡囡似「糯米」咁黐身，永遠都要黐實佢。



講到星二代嘅乳名，又點可以唔提「梁浸浸」呢？至於點解叫梁浸浸，根據媽媽鄭希怡（Yumiko）所講，梁浸浸即係上海話嘅「亮晶晶」呢！