接受賀爾蒙治療可再生B！林淑敏老公落禁令

憑《愛．回家之開心速遞》「大小姐」一角獲得《萬千星輝頒獎典禮2018》「最佳女配角」的林淑敏，接受梁泰來的電台節目訪問。談到入行19年，到2010年確診患上第2期乳癌時的經歷，她說：「我做完手術我仲喺屋企追睇一套叫《三國》嘅劇集，睇咗七十幾集。然後我去睇醫生，唔單只要打化療，我仲要打標靶藥，因為我嘅Cancer係最惡嗰種。因為我有信仰，我就祈禱，一邊祈禱我就一邊消化（呢件事）。最後我就覺得要將所有治療做盡，如果唔係就會後悔。」



相比自己的堅強，她更感激老公當時不僅沒離棄自己，甚至等待她康復後便立即求婚：「康復後，佢就決定要同我結婚。我真係怕，雖然我已康復，又死唔去，但始終當時適逢係生育年齡，我有過呢個病，未必能生小朋友，同時亦意味住我未必能畀佢一個健康嘅家庭。如果佢介意，咁就弊喇！」



講到生小朋友的問題，她說：「其實有諗過生BB，但坦白講，好多生過乳癌嘅人，尤其係年輕女仔，生理周期係比較差，可能每28日都係冇（月經）。但我冇受影響，生理周期依然係正常，意味住我生BB係冇問題。但我家族遺傳賀爾蒙過高，所以我需要食抑制劑，接受賀爾蒙治療，我食咗5年，5年後其實可以選擇唔食然後生BB，我返去問老公，但佢怕我因而賀爾蒙起變化，增加復發嘅機會。」



她亦憶述當時老公的悉心照料：「我記得嗰時佢唔係太識煮飯，佢最拿手就係煮即時麵。但自從佢知道我病，每日都去街市買餸，煮飯畀我食，我每日都有五餸一湯。而且我對癌症嘅知識好貧乏，都係佢日日上網睇相關資料然後話畀我知。」

