收曖昧訊息！莊思明爆楊明自動自覺咁做...

藝人陳庭欣（Toby）、莊思明（Lisa）、朱智賢、林師傑、岑杏賢、郭子豪及丁子朗到荃灣出席明珠台第91屆奧斯卡頒獎典禮活動。



問到Toby及Lisa如何度過情人節？Toby表示男友楊振源（Benny）有送驚喜：「我哋食飯食咗三個鐘，佢送咗一對杯仲刻埋名。（幾時送戒指？）唔係我負責喎！」Lisa表示收到楊明送的情侶手鈪：「之前見佢冇乜準備咁，預咗冇禮物，所以好驚喜，手鈪刻咗我哋名嘅簡寫MY、LC。」而Lisa與好友日前開生日P，大爆楊明頗浪漫：「佢聽到湯洛雯話我鍾意獨角獸，得一日時間佢都準備到獨角獸花，好surprise！」



對於有指Lisa不滿楊明勁多狂蜂浪蝶，Lisa笑說：「佢都想自己咁有吸引力，唔知點解咁寫，佢男仔朋友多過女仔。（你幫佢箍選朋友？）佢自己會喺我面前Delete啲人，有啲女仔明知人有女朋友，仲send啲奇怪message嚟，佢會delete呢種人。」Toby即笑言會叫男友學嘢：「呢個男女相處之道好值得學習。（你男友身邊多靚女？）唔覺，佢男仔朋友多啲，佢鍾意打羽毛球同打機。」