湯怡唔介意做第三者　認同陳家樂愈拍愈熟

藝人湯怡於英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》演廉署調查員，乃總調查主任劉青雲的下屬，雖然片中僅與青雲有一場對手戲，但足令她心感滿足。由於首度參與如此大製作，再加上有青雲、張家輝、方中信及林嘉欣等影帝、影后助陣，故湯怡也趁機偷師，隔住Mon觀賞一眾帝后晒演技。



想同青雲再合作



湯怡表示拍戲以來，一直喜歡𥄫住個Mon，她謂：「因為同現場睇好唔同，所以唔使拍嘅時候，我會坐喺導演旁邊睇Mon偷師，多數都係睇青雲做戲多，反而同張家輝得一場對手戲。（學到乜？）好難講係一件事，青雲係好好嘅前輩，開頭會畀佢個樣嚇親，皮膚黑又嚴肅，唔太多嘢講，好驚，但見佢同啲化妝、梳頭姐姐又好好傾，我咪企喺隔籬聽囉！」湯怡不諱言與青雲演對手戲時份外緊張，就連對戲時，青雲也感覺到，結果至正式埋位便硬食NG：「青雲有叫我慢慢嚟，所以好想再有機會合作，下次戲份可以多啲，我演奸都得㗎，呢集講因為我而走犯嘛！」



「我一廂情願鍾意啫」



談到與方中信及林嘉欣有場辦公室群戲，湯怡直言對嘉欣的演繹感驚喜，她謂：「因為以前睇佢啲戲係比較弱質同女仔啲，但今次佢一出聲令我呆咗，好硬淨，其實好多時演戲除咗外型之外，聲音都可以配合！（同影帝、后合作，覺得有咩吸引你？）喺演戲節奏、表情上都吸引到，因為電影同電視劇係兩回事。」講到故事若開拍第二部曲，湯怡即二話不說嚷着想與青雲有感情線：「戲入面青雲同嘉欣好番，都可以有第三者㗎嘛，我一廂情願鍾意啫！暗戀囉，本身我都好鍾意佢，知佢現實生活係好老公，既然戲外冇得發展，就喺戲入面談情啦！（之前你話應該同陳家樂發展感情線，唔驚同佢傳緋聞？）唔怕，我識佢咁多年，上年同佢拍咗三套戲，係再熟絡啲！不過要過電就一早過咗啦！（家樂同青雲揀一個呢？）唔使諗，一定係青雲。」



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