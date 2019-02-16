90後一定識　兒童節目主持去晒邊？

前兒童節目主持蓋世寶離開服務23年嘅無綫電視，勾起大家對兒童節目嘅童年回憶。兒童節目陪住香港人成長，就算係90後嘅你都一定對以下呢班《放學ICU》主持唔陌生！唔知道佢地冇做兒童節目主持之後，有咩出路呢？



譚玉瑛

譚玉瑛姐姐主持兒童節目超過30年，絕對係香港兒童節目主持殿堂級元老！喺2014年最後一次主持《放學ICU》後，譚玉瑛姐姐被安排擔任綜藝節目主持，最近憑著同李家鼎合作主持《阿爺廚房》，人氣急升！



蓋世寶

如果譚玉瑛係兒童節目主持元老，咁蓋世寶就一定係第二把交椅。一直喺兒童組嘅蓋世寶被安排拍劇同做娛樂主持後，有感發展倒退，一直做「二打六」，喺2019年黯然離開已經服務23年嘅TVB。



唐韋琪

唐韋琪喺兒童節目主持時期就唱兒歌，即使冇再做主持，仍然繼續發展兒歌事業，仲開埋才藝訓練中心添！



司徒瑞祈

司徒瑞祈喺2016年離巢，為追夢投資70萬開小食店，貴為老闆嘅佢事無大小都親力親為，間唔中再係幕前出現做吓主持。



蕭徽勇

一向都有為無綫拍劇、配音嘅Gordon哥哥，喺《實習天使》入面飾演智障人士，RAP住演出令人眼前一亮！



杜大偉

杜大偉依然活躍幕前，喺《愛．回家》飾演「細楊生」、《愛·回家之開心速遞》飾演Peter而成功入屋。除此之外，佢亦都深明藝人工作收入唔穩定嘅難處，積極發展副業，做埋火鍋店股東。當初以5萬元投資，喺短短四年內已開咗七間火鍋店，嚟緊仲有上市計劃！