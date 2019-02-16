派咗雙倍利是！Robynn嘆新年前結婚太蠢

組合Robynn & Kendy（R&K）成員Robynn上月在澳洲下嫁男友Jonathan，今日R&K現身電台活動，婚後首次出席公開場合的Robynn，自覺不應該新年前結婚：「今年係結婚後第一個新年，覺得自己蠢咗，因為新年前結婚就要即刻派利是，啲人話新年後結婚，嗰年會𢭃多啲利是，我應該新年後先結。（今年派咗好多利是？）好多，所有同事同埋身邊朋友都要派，仲要派雙封，代埋我老公派，比往年至少派多咗雙倍。」



唔講幾時補擺喜酒



問到會否在港補擺喜酒？她稱會，但日期就要保密：「會請公司同事同朋友。（幾時？）好快，喺呢三十日內。（點解咁神秘？）因為要尊重番家人嘅意願。（會擺幾多圍？）唔會係坐低食，而係好Casual，會係Cocktail形式。（會唔會請圈中朋友？）會，好多公司藝人，我之前睇報道畀Gin Lee（李幸倪）笑死，佢話嚟唔到我喺澳洲嘅婚禮，下次再去，我真係笑死。（你幾時度蜜月？）我忙到未計劃呢樣嘢，因為我哋嚟緊要出新歌同出碟，所以未諗，而且老公都好忙。」在旁的Kendy就出主意，建議兩人可在港的下白泥或大澳度蜜月，就算露營也很浪漫。



跑馬拉松



兩人明天（17日）均會參加馬拉松比賽，Kendy首次挑戰半馬：「我以往都係跑10公里，最長都係15公里，未試過跑半馬，我個目標係完成賽事，唔使搭巴士返終點，所以我唔會帶八達通。」至於跑開半馬的Robynn就改跑10公里：「因為今年忙籌備婚禮，無時間練跑步，所以跑10公里，我上年跑半馬之前畀人踩到腳，當時真係唔想跑。」







