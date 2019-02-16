今晚開個唱　勝利首度開腔：我冇面見粉絲

韓國天團Big Bang成員勝利有份投資及宣傳的夜店Burning Sun，早前爆出暴力案後性侵疑雲，其後更爆出疑有人在店內吸毒，引起軒然大波，雖然他所屬的YG事務所老闆楊賢碩其後發文為他道歉回應，勝利亦有親自發文指自己並沒有負責夜店的經營，對事件並不知情，但網民就指摘被指是夜店理事的勝利不負責任，亦有粉絲表示對他大感失望。



而勝利今晚在首爾SK奧林匹克手球場舉行「SEUNGRI 1st SOLO TOUR -THE GREAT SEUNGRI- FINAL IN SEOUL」演唱會，是他爆出夜店風波後首度公開露面，而他今日出場時，就先拿着咪向大家道歉：「在演出開始之前，我先為最近的爭議跟大家說幾句，因為怕大家在看我的演出時感到不快，一直珍惜和愛我的大家，真的非常對不起，令那麼多人失望和擔心，我正在反省和深表抱歉，在事件最初爆出時，我沒有做到負責任地處理事情，因為我不負責的行為和態度，我感到羞愧、後悔和抱歉，這完全是因為我的疏忽而發生的事。」



勝利指自己作為公眾人物，每一句話和每一個行動都應該經過深思熟慮，對自己的輕率感到後悔和丟臉，又指去年開始希望跟粉絲一起享受，所以努力地演出，如今卻令大家失望，覺得十分抱歉，又指自己沒有面子見粉絲，他最後向粉絲90度鞠躬。



而在夜店風波爆出後，演唱會一度出現退票潮，雖然過往Big Bang每次開騷都全院滿座，今次演更是勝利當兵前最後一次在首爾開騷，但據指截至昨晚，今晚的演唱會仍有400席未能售出，而因為搖滾區賣出不夠一半，所以粉絲在演唱會開場前1小時已經全部入場。



韓媒在演唱會開始前，有訪問現場的粉絲，有粉絲就表示覺得勝利很可憐，亦很擔心他，有來自香港的粉絲表示是專程到來為勝利打氣，亦有粉絲一早到場搶購周邊商品，不少粉絲自製支持勝利的手牌，一名粉絲就指：「我相信勝利說的話，他不久之後就要入伍，卻要受那麼大的苦。」