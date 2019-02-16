揸車踩油爆雞眼　林作撐拐杖現身

唔做律師而加入娛樂圈的林作，到九龍灣錄影ViuTV節目《GOODNIGHT SHOW發洩擂台》， 同場尚有組合E-Kids、林曉峰及陳俞希等，林作右腳包紮傷口並撐住拐杖現身，他表示兩日前做了割雞眼手術：「今次係我第一次做手術，先知道麻醉同縫針嘅滋味，粒雞眼都幾大粒，有幾粒米size，之後會影響到着鞋、踢波，所以唔整唔得。（要幾耐先好？）因人而異，兩至三個星期，但醫生冇叫我唔好郁，結果我照揸車踩油，第一日傷口就爆線，成腳紅晒！（有冇囡囡氹番？）冇呀！搵咗個護士朋友幫我睇傷口，重新包咋！」



講到舊愛麥明詩早前受腳傷，問會否覺得同病相憐？他沒有正面回應，只說：「最慘今日錄影要做咁多動作！」記者再三追問，他再說：「點好意思講其他女仔嘅嘢，今年我要洗心革面，建立專一情深嘅形象，答任何女仔嘅都會畀人鬧。」



早前他在instagram自爆破產，要廉價幫人補習，他承認是吹水：「因為見到有街招話牛津畢業生補習收100蚊一個鐘，我覺得太荒謬，收一千蚊都不為過啦！覺得係騙子，我有同事打過去，真係有呢個人，不過就冇再跟進。」