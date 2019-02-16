李家鼎傳授廚藝畀泳漢服侍老婆

藝人李家鼎為兒子李泳漢及李泳豪的母校擴建籌款親自下廚，炮製12圍酒席包括鮮蝦黃金特製炒飯及乳豬等，色香味俱全。



受訪期間，李家鼎不時講述各款中式老火湯，經常被誤當其他效用，問到他會否開設自家品牌湯水「糾正」誤傳？他坦言：「有人撩合作，都考慮緊。公司都想我快啲開《阿爺廚房》第四輯，不過又要諗百幾個餸，我想休息吓先。」



近半年泳漢專心跟爸爸學廚，每日工作十多小時。他坦言：「我唔想屋企嘅廚藝失傳，呢個係我嘅責任，加上婚後想煮畀屋企人食，令佢哋有家嘅感覺。（依家請客自己嚟？）又未得，都係叫外賣，況且我淨係想煮畀屋企人食。」他笑指太太是「無飯主婦」，所以希望自己有「好武功」為家人服務，李家鼎亦說：「『無飯主婦』係香港特產，我離婚前都係餐餐下廚。」



泳漢又指兩歲多兒子最愛喝爺爺煲的靚湯，不過卻嘴刁，見到不喜歡的食物會say no，李家鼎即謂：「唔好咁快煮咁多好嘢畀佢食住。（覺得孫仔有條件做食神？）點知，食仙都得。（佢依家最鍾意食乜？）士多啤梨。」



談到今次為母校籌款，泳漢指自己當年於該校讀了1年書便移民，但畢業22年親切感仍在，今次見到很多昔日老師，勾起不少回憶。當被問到是否想兒子入讀母校，他答：「隨緣啦。」