J.Arie想叫河國榮做契爺：佢係香港寶物

歌手雷深如（J.Arie）為河國榮的音樂會擔任嘉賓，她透露今次已經是兩人在音樂上第二度合作，她說：「我之前同佢一齊合作過電影，發現大家真係好夾，由未埋位就傾到埋位，佢好貼近依家潮流，完全冇代溝，佢對娛樂圈或者社會問題都好心水清，好有人生經驗。（你點解叫佢uncle？）我哋咁夾，原本想叫佢契爺，但佢話唔好，建議叫uncle。（想唔想喺音樂上再合作？）好呀，佢係香港嘅寶物，所以要好好保存，原來有好多人唔知佢除咗演戲仲識唱歌。」



另外，講到工作方面，J.Arie稱近月頻頻做綜藝節目，繼為香港開電視訪問不同的追夢人後，最近為ViuTV拍了一個與飲食有關的遊戲節目：「以唔同形式去曝光都幾好，可以畀人見到我唔同嘅一面。我喺節目上同KB（李健宏）一組，雖然大家同公司，但一直無合作過，我知佢玩得好癲，但佢唔知我其實都好黐線。」除了節目，她表示會專注在音樂上，想跟不同地方的音樂人合作：「我今個月底會去馬來西亞，因為得到政府畀咗筆資金我哋去當地交流，會做一個音樂節，預計到時會有萬幾可以睇到。」