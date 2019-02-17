Dry足兩年　韓子亮搵女友拒似「倉鼠」

歌手韓子亮（TL）在情人節時患上感冒又咳嗽，惟有形單隻影地在家睡了一整天，他無奈說：「我情人節成日留咗喺屋企瞓覺休息，之後醒咗就叫外賣，叫咗上湯菜芯同魷魚。」



TL上一次拍拖已經是兩年前，問到又病又孤獨的他會否恨拍拖時，他直言：「雖然我依家事業為重，不過都希望搵到另一半。（擇偶條件係咩？）希望將來另一半唔好咁多情緒，唔好大脾氣、成日鬧人，同埋唔好成日瞓覺。（你之前另一半成日鬧你同瞓覺？）係呀，之前嗰個可以瞓十幾廿個鐘，又成日鬧我，我打機又鬧，咩都鬧一餐，所以唔要『倉鼠』。（『倉鼠』？）係呀，因為倉鼠個樣雖然好得意，但就成日發惡周圍咬嘢，我想搵個對我好、溫柔細心同斯文嘅。」



幸好情人節前夕，他得進軍了飲食界的DJ好友林伯希（William）邀請，與蘇慧恩 （Ophelia）、蘇煒喬（Ivan）、程芷渝、「綠魔」許嘉浩 （Karl）等一起到餐廳品嘗情人節大餐。眾人更搶着跟公仔「聾貓」影相，他說：「隻公仔係填詞人設計㗎，好有音樂性，之後間餐廳都會同唔同公仔Crossover。」