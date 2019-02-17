東方日報C1：曾被男友施暴！菊梓喬流出肉照

今年首登無綫「最受歡迎女歌星」的菊梓喬（Hana）流出疑任「私影妹」的性感照！相中貌似未完全發育的她，穿低胸透視Tube Top時出現「移罩」，又有露「事業線」MK味濃的「萌照」。對此，現貴為唱片公司一姐的她霸氣直認：「影過唔同嘅相有乜出奇？」



現年32歲的Hana正式出道僅兩年，就揮低師姐吳若希（Jinny）成為《2018年勁歌金曲頒獎典禮》的「最受歡迎女歌星」，躍升為「星夢」唱片公司一姐，自爆入行前，曾做基層工作維生供養胞妹的她，人紅自然惹是非，被傳隱瞞曾任「私影妹」，跟Jinny當年被網民上載她聲稱入行前幫攝影師好友義影三點式泳衣照的情況一樣。



近日網上瘋傳一批Hana的性感舊照，最爆是一臉稚氣、估計是14、15歲的她，穿上白色露腰、低胸See Through Bra Top擺甫士，不過上圍「未夠料」而出現移位。而另一張則是穿上黑色低胸裝危坐天台邊緣，因屈膝令身材變得有睇頭，有網民揶揄她似「企跳少女」！還有一批照片，她嘟嘴兼狂擺港女反V手勢，但萌樣遠不及其初熟上圍吸睛。不過，近年想睇Hana「波光相」近乎妄想，皆因自加入「星夢」後即戒性感，領口與知名度都愈嚟愈高，改走清純、氣質路線，就算早前攞「女歌星」獎，也拒以性感作贈興。



恨影寫真唔介意性感



昨日Hana接受電話訪問時直認是相中人，不過否認是「私影妹」：「黐線，唔係男仔畀幾百蚊我喺街度影相嗰啲，嗰時好細個，我冇收錢嘅，係幫朋友嘅朋友嘅樓上婚紗舖影宣傳相，有人影我好開心，嗰啲係婚紗，喺中環天台影。」問可曾影過更性感的相？她稱沒有，因為沒身材，根本不能和性感扯上關係，可是她恨影寫真：「我唔介意性感，最緊要靚，只係冇人影我。（唱片公司）老闆亦唔畀。」她又指之前在泰國影的泳衣照，已是她可流芳百世的終極性感。



影過唔同嘅相有乜出奇？



至於被誤會是「私影」模特兒，她大方地說：「我都咁大個人，影過唔同嘅相有乜出奇？」自感入行後思想成長不少，就算被嘲是「MK妹」也不介意，她說：「我係香港人，真係去過旺角嘛！依家啲人點講我，我都唔會介意。」入行後加速了成長，思想更豁達，就連曾遭初戀男友「街暴」也不介意公開，她說：「喺13至17歲時，當時男友好躁狂，試過喺街度掟我埋商場啲玻璃門度，我條腰『爆缸』，但我唔肯報警，之後發現佢溝太多女先分手。」雖然13歲情竇初開，不過成長了反而Dry爆，昨日Hana和許廷鏗出席商場活動時，大嘆沒有追求者，自言年紀尚輕，有信心將來會嫁得出。



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