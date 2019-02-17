柏林閉幕：以色列導演自傳電影奪金熊獎
2019年02月17日 03:41
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以色列導演Nadav Lapid憑自傳《Synonyms》奪得最高榮譽最佳電影金熊獎。
《第69屆柏林電影節》舉行閉幕禮，以色列導演Nadav Lapid憑自傳《Synonyms》奪得最高榮譽最佳電影金熊獎。電影以喜劇手法，講述以色列的青年，搬到法國巴黎居住後，嘗試隱藏自己的文化根源。法國鬼才導演François Ozon則憑《By the Grace of God》奪得等同亞軍的評審團銀熊獎。
《第69屆柏林電影節》部份得獎名單：
最佳電影：《Synonyms》（法國/以色列/德國）
評審團獎：《By the Grace of God》（法國/比利時）
阿爾佛萊德獎：《System Crasher》（德國）
最佳男主角：王景春《地久天長》（中國）
最佳女主角：詠梅《地久天長》（中國）
最佳導演：Angela Schanelec《I Was at Home, but》（德國/塞爾維亞）
最佳劇本：《Piranhas》（意大利）
最佳傑出藝術貢獻：《Out Stealing Horses》（攝影師：Rasmus Videbæk）（挪威/瑞典/丹麥）
最佳短片：《Umbra》（德國）
短片評審團獎：《Blue Boy》（阿根廷/德國）
最佳首套電影：《Oray》（德國）
最佳紀錄片：《Talking About Trees》（法國/蘇丹/德國/卡塔爾/乍得）