柏林閉幕：以色列導演自傳電影奪金熊獎

《第69屆柏林電影節》舉行閉幕禮,以色列導演Nadav Lapid憑自傳《Synonyms》奪得最高榮譽最佳電影金熊獎。電影以喜劇手法,講述以色列的青年,搬到法國巴黎居住後,嘗試隱藏自己的文化根源。法國鬼才導演François Ozon則憑《By the Grace of God》奪得等同亞軍的評審團銀熊獎。





《第69屆柏林電影節》部份得獎名單:



最佳電影:《Synonyms》(法國/以色列/德國)

評審團獎:《By the Grace of God》(法國/比利時)

阿爾佛萊德獎:《System Crasher》(德國)

最佳男主角:王景春《地久天長》(中國)

最佳女主角:詠梅《地久天長》(中國)

最佳導演:Angela Schanelec《I Was at Home, but》(德國/塞爾維亞)

最佳劇本:《Piranhas》(意大利)

最佳傑出藝術貢獻:《Out Stealing Horses》(攝影師:Rasmus Videbæk)(挪威/瑞典/丹麥)

最佳短片:《Umbra》(德國)

短片評審團獎:《Blue Boy》(阿根廷/德國)

最佳首套電影:《Oray》(德國)

最佳紀錄片:《Talking About Trees》(法國/蘇丹/德國/卡塔爾/乍得)