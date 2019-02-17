茜利妹哥本哈根開Talk Show　大派安全套

藝人茜利妹應邀於剛剛豬年大年初一，在丹麥首都哥本哈根進行首場《斜槓女皇》Talk Show海外文化交流演出。她說：「首次以英語演出Talk Show，又唔係話太緊張嘅，我呢啲『老屎忽』，做得好唔好，都係一次性就閃！哈哈！做得差過我嘅大有人在都毫無羞恥啦哈哈！另外，語言從來都唔係障礙，慢慢講真心講，總會達意囉~~」



適逢初一開騷，大派利是時反應熱烈，她說：「我喺騷入面派利是畀丹麥觀眾，唔係派錢，係派市值HKD$23嘅安全套，祝大家『性交平安』！丹麥觀眾好受落！」



完騷後一班年輕觀眾很是熱情地留後傾談。又謂：「佢哋非常好奇我哋（東方人）嘅性態度，好開放咁講『3P』，純理性討論，毫無淫意…… 我話『I’m old enough to be your mother』，佢哋即刻『Come On 我』，好搞笑！同時又髮型、音樂、飲食、文化……好知性囉！」演出反應熱烈，今夏會再到哥本哈根重演。



她又與《Copenhagen Pride》主席Lars接受當地電視台訪問，被稱為「亞洲女皇」（Asian Queen），她謂：「受之無愧！我個騷就係叫「女皇」（斜槓女皇）囉！哈哈！」主持又以當年港產丹麥王妃文雅麗相提並論，茜利妹回應：「其實文雅麗係『鬼妹』，我係『港女』，都唔同Cat（Catagory/種類），冇得比㗎噃哈哈！不過係『同鄉』都算有親切感。」

