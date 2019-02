茜利妹哥本哈根開Talk Show　大派安全套

藝人茜利妹應邀於剛剛豬年大年初一,在丹麥首都哥本哈根進行首場《斜槓女皇》Talk Show海外文化交流演出。她說:「首次以英語演出Talk Show,又唔係話太緊張嘅,我呢啲『老屎忽』,做得好唔好,都係一次性就閃!哈哈!做得差過我嘅大有人在都毫無羞恥啦哈哈!另外,語言從來都唔係障礙,慢慢講真心講,總會達意囉~~」



適逢初一開騷,大派利是時反應熱烈,她說:「我喺騷入面派利是畀丹麥觀眾,唔係派錢,係派市值HKD$23嘅安全套,祝大家『性交平安』!丹麥觀眾好受落!」



完騷後一班年輕觀眾很是熱情地留後傾談。又謂:「佢哋非常好奇我哋(東方人)嘅性態度,好開放咁講『3P』,純理性討論,毫無淫意…… 我話『I’m old enough to be your mother』,佢哋即刻『Come On 我』,好搞笑!同時又髮型、音樂、飲食、文化……好知性囉!」演出反應熱烈,今夏會再到哥本哈根重演。



她又與《Copenhagen Pride》主席Lars接受當地電視台訪問,被稱為「亞洲女皇」(Asian Queen),她謂:「受之無愧!我個騷就係叫「女皇」(斜槓女皇)囉!哈哈!」主持又以當年港產丹麥王妃文雅麗相提並論,茜利妹回應:「其實文雅麗係『鬼妹』,我係『港女』,都唔同Cat(Catagory/種類),冇得比㗎噃哈哈!不過係『同鄉』都算有親切感。」