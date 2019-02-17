自私玩唔同仔女跑　胡諾言帶傷挑戰全馬

一年一度的運動盛事「渣打香港馬拉松2019」今日舉行，連續3年參加全馬賽事的胡諾言（胡仔），於凌晨4時多便到達尖沙咀起跑點熱身，他於賽前受訪表示每年來到比賽場地都分外有親切感：「當畀自己考試，運動可以訓練耐力、鬥心。」去年衝線成績為3小時43分鐘的他笑言冇信心打破，又自爆今日是帶傷上陣：「希望喺4個鐘之內完成，其實2個月之前左膝頭筋膜發炎，依家可以好番8、9成都好感恩，啱啱新年又一家人出咗去玩，都擔心返到香港練習時間會少咗，好彩返嚟即刻Pick up，同埋Keep住有做物理治療。」續指若能成功刷新紀錄是Bonus，故不會太看重成績，主要享受其中。



自認自私唔同仔女一齊跑



胡仔笑指昨晚緊張到睡不着：「食完飯9點就準備瞓覺狀態，但最後望住個鐘淨係瞓得1至2個鐘，不過狀態都OK。」有同其他Crazy Runner練跑備戰？他指沒有，因為練習是靠自發性：「唔係一Group咁一齊練，今年袁偉豪都有參加半馬，希望終點見到佢。」老婆陳琪會於終點等候？胡仔冧笑話可能會，不過囝囡就未必到：「呢幾日我係咁食碳水化合物儲糖，佢好認真問我驚唔驚肥，估唔到佢會擔心我呢樣，但唔會驚肥，既然參與得就要將身體Keep住最佳狀態。」有想過同小朋友參加親子賽？他即自認自私話要考慮：「等佢哋大個啲先，暫時我想自己玩全馬。」