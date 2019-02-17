【風光背後】苦盡甘來！韓星成名前身世鬥慘

不少韓星表面風光，其實背後經歷過不少辛酸血淚史，出身貧困家庭的他們靠做藝人翻身，如女團Girl's Day成員惠利與Apink主音鄭恩地，因生活艱難而立志做歌手養家。男團WINNER四名成員出道前，亦度過艱苦時期，而JYJ的金在中做歌手前，就曾因無錢而捱餓，相當陰功。



鄭恩地@Apink發憤養家為父母還債



現年25歲的女團Apink主音鄭恩地，出道前因家人欠債而在艱難環境下長大，其父母做賣菜生意，後來父親轉職到外國做建築工人，她亦要和父母分開住。由於父母工作繁忙，故鄭恩地負責照顧8歲的弟弟，她曾透露最心痛的是見到母親拿着空的銀包默默流淚，於是她便發憤賺錢養家。她在2011年以Apink成員出道，唱功備受讚賞，2012年接拍韓劇《請回答1997》走紅，劇酬升到每集1,000萬韓圜（約7萬港元）以上，亦成為多個品牌的代言人，去到2014年終於幫家人還清所有債務。她坦言出道以來最幸福是還清債務，當時更與母親激動得大聲哭泣。



惠利@Girl's Day為賺錢年年搬竇



韓國女團Girl's Day的24歲成員惠利小時候家境貧困，父母四出工作賺錢，惠利幾乎每年都要搬一次屋，她在節目上曾透露，因為自覺是長女，故想盡快努力賺錢改善家境，亦指母親為了她而在工廠工作了15年，辛苦地度過了年輕時期。惠利拍韓劇《請回答1988》後人氣上升，拍廣告狂賺5億韓圜（約353萬港元），隨即買新屋送父母，亦分別送了私家車和信用卡給爸爸和媽媽。在空閒時，她更會一盡孝心，帶父母到海外旅行。而在艱難環境長大的她，熱心幫助弱勢社群，2016年底曾低調捐出5,000萬韓圜（約35萬港元）幫助大邱西門市場受火災影響的店主，平時很關心老人及兒童福利的她亦曾捐出5,000萬韓圜給支援長者的團體，相當有善心。



WINNER借錢度日窮到燶



憑韓國選秀節目《WIN：WHO IS NEXT》出道的Big Bang師弟WINNER，2014年推出出道專輯《2014 S/S》後，度過1年零5個月的空白期，至2016年1月才推出迷你專輯《EXIT：E》回歸，通過綜藝節目慢慢受到外界關注。WINNER四名成員都在比較貧困的環境長大，隊長姜勝允與金振宇出身於單親家庭，李勝勛初到首爾時沒錢影證件相，而宋閔浩出道亦經歷一波三折，四子去年上節目宣傳《EVERY DAY》時，就回想第一次出糧時，全部用來還債，而李勝勛更傷心道：「不要提傷心事了，我仍在努力還錢。」



打雜專員金在中賣香口膠維生



曾是韓團東方神起一員、男團JYJ的33歲成員金在中，小時候因為父母離異，母親經濟能力差未能撫養他，故交由養父母將他養育成人，家中有8位姐姐。金在中15歲夢想做歌手而隻身去首爾，曾經歷居無定所的低潮期。當時他因年紀小而被拒做送貨員，後來做報紙送貨員時，他向叔叔表示已餓了兩天，對方即請了他食炸醬麵和飯。成為練習生後，他試過賣香口膠和朱古力維生，亦曾用即食麵的調味粉煮湯來充飢，最後於2003年以東方神起的成員身份出道，成為當時最成功的男團。現時以JYJ成員身份活動的他，除在日、韓兩地發展外，更忙着為自己公司經營的Cafe發展加盟連鎖店業務，撈得風生水起。

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