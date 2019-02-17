《廉政》疑團大拆解！觀眾睇完嗌Encore

劉青雲、張家輝及林嘉欣主演的英皇賀歲電影《廉政風雲 煙幕》，上映以來大受歡迎，截至今日中午十二時累計票房為2,741萬，成績相當唔錯！面對劇情緊湊，不少觀眾均睇到相當肉緊，東網進行街訪，很多觀眾大讚演員演得出色外，對戲中劇情同時亦產生不少疑問。例如張家輝臥底身份可被承認？片中劉青雲是否被張家輝利用？片中提及廉署有內鬼是誰？何遠東是否有病等？東網近日邀得導演麥兆輝為大家逐一解構！



《廉》片內裏不乏驚險場面，有爆炸、雪山射殺、撞車，令觀眾睇到非常肉緊，不過對於片中的關鍵證人張家輝，也存有很多問題，皆因一開始家輝於酒店偷走飛澳洲一刻，已把他所知道的犯罪證據存入USB，並交給任職廉署的劉青雲，惟青雲安排家輝的臥底職務，原來廉署一點也不知情，那家輝的臥底身份又會否被承認？導演麥兆輝直言戲中的家輝臥底身份絕對不成立，皆因正式臥底會有相關文件紀錄，於法律上會被接受，更謂：「臥底係需要支出，支出係政府畀錢嘅時候，就唔可以有紀錄話出面有十萬個臥底，每個月畀一萬蚊就會係天文數字，唔可以咁運作，所以文件紀錄重要性係喺度嘅，呢份係非常秘密嘅合約，唔可以隨便話你係臥底。」



而青雲於案件審訊期間，私下接觸兩位重要證人，麥兆輝表示現實中絕對不可以，他謂：「撞到就冇辦法，法律同調查係有一條界線。戲入面有場戲我好深刻，方中信喺戲入面對青雲講，佢為查案不惜一切，呢樣已經係貪念。」片中陳家樂私下為上司劉青雲辦事，那又算不算犯法？麥兆輝對此謂：「好難講，正式犯案唔係佢，但佢係廉署入面職級唔係咁高，佢跟住青雲呢個神探級別學到唔少嘢，去到仰慕程度，應該唔會敢告發。」



至於另一位廉署職員的何遠東，片中為找重要人物時，眼都唔眨來回翻看閉路電視，期間表現有點神經質，那其角色定位又是否有病？麥兆輝哈哈大笑謂：「呢個世界會有人係咁，有啲人睇唔明。其實當年大學收咗兩位學生，一個係青雲，另一個就係何遠東，後來一齊喺廉署工作，何遠東係一個相信數據嘅人，好叻、記性好好，所有嘢都係佢拎數據出嚟，我相信係有呢啲人，將佢放入角色會好有趣！你覺得佢黐線都係對住青雲，但大家可能唔記得佢哋由細就識，何遠東嘅肢體動作有少少誇張，但做到喜劇效果。」



街訪



1）葉小姐



對張家輝印象最深，希望下集劇情發展，家輝喺泳池畀太太救番，劉青雲做番廉署就好喇！



2）張小姐



梗係鍾意劉青雲啦！有好多幕都好難忘，尤其最後一幕佢同林嘉欣和好如初，劇情再發展落去，希望搵到廉署入面邊個係鬼。



3）何先生



我肯定要睇多次，因為好多細節位唔明，編劇個鋪排係要大家睇多次，我都睇咗兩次。我想讚套戲整體都好精心，個個都咁演得好，導演麥兆輝好用心，續集當然係捉「大老虎」吳浩康啦！



4）許先生



張家輝做得好好，好奇喺劉青雲個角色後面，係咪應該仲有個大老虎冇交代呢？



5）葉先生



好多嘢要睇到最後尾先知，想讚林嘉欣不愧係影后，好耐冇見佢演戲，今次佢喺戲入面好有港女式演繹，有驚喜。



6）謝先生



劉青雲演戲幾好，過程表達到佢好盡職，續集想知多啲法庭入面嘅嘢，呢集講到Close File好簡單，唔表達得晒，張家輝又有冇死呢？如果套戲所有證人都死亡，過程入面顯示唔到法律可以伸張正義到，何遠東都幾搶鏡，不過我鍾意影帝多啲！



7）魏先生



對林嘉欣印象最深，因為佢演出有別於平時，續集想佢講多啲同劉青雲夫妻之間嘅嘢。