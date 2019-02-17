胡諾言帶傷完成賽事　陳琪心痛：唔好再玩

藝人胡諾言（胡仔）圓夢於4小時內完成全馬賽事，以3小時45分04秒衝線，而老婆陳琪到維園終點站迎接胡仔，認真Sweet爆！二人碰面一刻陳琪一臉興奮，但一睇見胡仔左膝明顯擦損的傷口，即心急如焚問：「吓！你受咗傷？」隨即上前查看傷勢，看來相當擔心！



之後他們一同受訪，期間陳琪幫胡仔戴上獎牌，胡仔坦言今次比賽比較辛苦，因為風大雨大：「又側風、又逆風，加上又落雨，而自己隻腳又發炎，跑到同去年差唔多成績就夠㗎啦！」續指跑完2019年第一「靚跑」緊接有兩個工作，故覺得今日寧捨充實兼有意義：「好似跑數咁，雖然嚟咗跑步，但我都係有搵食㗎！」



講到左膝損傷，胡仔淡定表示只是擦傷少少，並冇大礙：「係自己唔小心仆到，手都有擦到少少。」陳琪即插嘴指一直都有用電話追蹤老公行蹤，一睇見對方突然減慢速度都擔心是否有事發生，又趁機訓話：「最緊要係佢返到嚟，都知道佢隻鞋濕咗會跑得好辛苦，希望佢唔好再玩啦！頭先一見到佢太開心，之後先知佢整親，佢又唔出聲！」胡仔即呵番老婆：「咁我係大人嚟嘛！意外嘅嘢都唔想，我晏晝同夜晚都有嘢做，都唔會Chur得咁盡，成績過幾日就會唔記得，所以都唔使緊張，盡自己能力，Enjoy過程，安全完成就足夠。」



追問陳琪是否不想老公再參加全馬賽事？她依舊表示：「盡量最好唔好啦⋯⋯覺得做運動就唔需要畀壓力自己，但如果佢鍾意跑我都唔會阻止佢。（試吓親子跑？）OK呀！嗰啲跑好短㗎咋！」胡仔求饒謂：「依家做到興趣之餘，我又搵到食，所以算啦！畀我玩啦！」而陳琪亦再冇力反抗，只好答應。



----------------------------

東網巨星開咗ig喇，大家快啲follow啦！

https://bit.ly/2JjSVcr

