視帝Darren Criss結婚　舊拍檔Lea表演助興

憑《歡樂合唱團》（Glee）上位的金球獎視帝Darren Criss昨日在新奧爾良與拍拖多年女友Mia Swier結婚。



據知他的《歡》舊拍檔包括Chord Overstreet、Harry Shum Jr.以及Lea Michele都有出席婚禮，其中即將結婚的Lea更在婚禮上表演。Darren最近憑《美國犯罪故事：凡賽斯遇刺案》（The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story）中同志殺人犯一角而再度走紅，並在多個頒獎禮上奪視帝。



除了Darren之外，美國鄉謠天后Miranda Lambert亦剛宣佈秘婚，她與紐約警員男友Brendan Mcloughlin已婚，有指婚禮已於上周末舉行在納什維爾舉行。Miranda日前於Instagram（Ig）宣佈喜訊：「為慶賀情人節，我想分享一些消息，我遇見了我一生中最愛，而我們已緊扣對方了！」她再繼續感謝老公：「我的心已經完滿，感謝Brendan Mcloughlin因為這是我而愛我。」今次是Miranda第二段婚姻，之前她與鄉謠天王Blake Shelton結婚4年。