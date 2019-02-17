《追捕》名導佐藤純彌　器官衰竭離世

曾執導中日電影《敦煌》的日本名導佐藤純彌，證實在本月9日因多重器官衰竭在東京寓所內離世，享年86歲。其家人昨日低調為他設靈，今日舉殯。其所屬東映電影透露，佐藤於3年前患上消化系統疾病，但一直拒絕入院就醫。他上月19日曾出席東映舉辦麻雀大會活動，但當時仍十分精神，但本月9日健康狀況突然轉差，在家人陪伴下與世長辭。



佐藤純彌於1956年加入東映成為助導，拍過電視劇《猛龍特警隊》，1963年首次執導電影《陸軍殘虐物語》，代表作包括有高倉健與千葉真一合演《新幹線大爆破》，松田優作主演的《人間的證明》、《野性的証明》、《空海》、《追捕》、《植村直己物語》及中日合作電影《一盤沒有下完的棋》及《敦煌》、王祖賢演出的《北京猿人》等。他於1988年執導製作費高達45億日圓的中日合作電影《敦煌》，於「第12屆日本奧斯卡」頒獎禮中勇奪最佳電影及最佳導演。而2010年執導由大澤隆夫主演的《櫻田門外之變》成為其遺作。



佐藤於1976年拍攝的《追捕》，其後由吳宇森根據該片的原著重拍成中國版。而1975年高倉健主演的《新幹線大爆破》雖然在日本票房一般，在美國及歐洲同步上映時，則在整個歐洲刮起一陣新幹線旋風，其後奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《生死時速》（Speed），創作時亦有參考。

