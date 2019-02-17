【張寶兒冧滋滋】袁偉豪下年想Join情侶跑

首次參加渣馬半馬賽事的藝人袁偉豪（Ben）以2小時4分20秒完成賽事，衝線後於傳媒區孖女友張寶兒（Bowie）受訪，講到一早有Bowie做「車手」接送到比賽會場，Ben即面露微笑，又指今年是到最後一刻才決定出戰：「對上一次已經係3至4年前參加10km賽事，今年都想畀個新嘗試自己，都掛住『Crazy Runner』個名，跑咗好幾年，比賽之前都練咗1個月，因為有足夠嘅休息，所以成績比預期好，加上身邊啲跑手態感染到我跑步跑嘅節奏。」



他坦言最難路段為駱克道天橋路段，又指因工作繁忙，未能年年參加，問到Ben之後可會想挑戰全馬賽事？他興奮指都好想：「全馬對自己嚟講未係咁容易達到嘅目標，都需要累積（經驗），咁就跑半馬循序漸進先。雖然半馬過程都好漫長，但感覺好新鮮，感受到自己參與其中。」身旁Bowie笑謂一直有追蹤男友：「睇住你跑㗎！」



一問到如何獎勵男友完成首個半馬賽事？二人冧笑互望，之後Ben話最想去茶餐廳食番個早餐、飲奶茶。問到Bowie會有因為Ben一直練跑，而有忽略日前情人節？她笑話沒有，因為練跑已是生活一部分，Ben亦接話近兩至三個星期都養成早睡習慣，並再次講到能於預期之中達成目標都好感恩，追問可會感染到女友下年一齊情侶跑？他表示：「都可以陪佢試吓跑10km先，過程中都唔係咁容易。」而Bowie都指會努力嘗試，相當抵錫！