學策騎三年　傅嘉莉竟然只識…

藝人傅嘉莉（Kelly）現身馬術大師賽，她表示今次已是第三度欣賞該賽事：「雖然我尋晚拍劇拍到凌晨三點幾，但都堅持要嚟，因為我本身有學策騎，而且我有個夢想係可以做到跨欄動作同參加比賽。」Kelly透露已學了三年多策騎，但近半年因為拍劇而暫停，她解釋：「我之前試過拍劇時，抽空去學策騎，但唔小心跌落地擦傷塊面，成塊面損晒，第二日返到化妝間大家都嘩，你搞乜，我唔想因爲興趣而影響拍劇。其實我當初學策騎係因為拍劇集《張保仔》嘅關係，之後喺其他劇都有用。」



問到這三年學了甚麼動作？Kelly表示：「跑囉，我花咗兩年幾先學識行同快步，跑算係中級，不過要跳欄真係有危險性，教我騎術嘅老師都因為跳欄而斷過鎖骨幾次，希望我唔會因此而卻步。」她透露之前在化妝間遇到擅長策騎的李家鼎，當對方知道她花了三年才學懂跑也甚為愕然：「佢話佢教學生，半年就識跑，我知佢應該係嚴師，都想有機會跟佢學，但佢依家忙飲食事業。（會唔會想擁有自己嘅愛駒？）唔會，我之前去意大利，我朋友個妹有匹良駒，佢每日放工就係屋外策騎，但呢啲冇可能發生喺香港，我學策騎都係喺馬圈入面學，而且又唔會移民去外國，我覺得可以同咁大型嘅動物合作去做一樣嘢係好神奇嘅事。」



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