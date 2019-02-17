唔排除再生B　鍾嘉欣奶水足仔仔變重磅B

藝人鍾嘉欣在農曆年前專程由溫哥華回港拍攝廣告，名副其實搵奶粉錢。現在要照顧一對孩子的鍾嘉欣變身「Superwoman」，工作暫時放在一邊，全職湊仔。嘉欣現時以母乳餵兒子。問到嘉欣可會再生BB？她笑說：「同老公商量過，六、七年後先再諗，一仔一女已經好幸福，依家已經冇自己時間，仲要好多時一路煮飯；一路用腳搖住BB籃，以前係小妹妹，依家一個人兩隻手乜都可以做到，直情係Superwoman。以前唔識煮飯、唔識理財、人哋安排好時間表，做媽咪雖然辛苦，但係令到我雙手更有能力。」



嘉欣親力親為湊仔女，大女Kelly轉眼已經兩歲半，兒子Jared亦接近半歲，但湊一個小朋友與兩個卻是兩回事，不過嘉欣也大讚兒子很乖，有事才會喊，食得飽，睡得好，還經常笑，是個Happy Baby，現在五個月已經二十磅，體重是女兒同齡的一倍。現在是全職媽媽的嘉欣坦言未有拍劇計劃，現在孩子放在首位，因由零到四歲對小朋友很重要，她說：「呢三年有20個月係佗住BB，仲有24個月要餵人奶，以前諗家庭事業兩者兼顧，但其實好難，都係以家庭為先，冇時間諗事業，時間許可先會工作。」