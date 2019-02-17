狂畀青雲「撬牆腳」 何遠東搞乜咁神經質？

藝人何遠東於英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》內佔戲不少，且表現令人驚喜。扮演廉政專員的他，與男主角張家輝及劉青雲是大學同學，不過命中卻注定是「失敗者」，大學時期已經常被青雲「撬牆腳」，畢業後在職場依然是對方下屬！



談到角色異常神經質，兼對青雲抗拒非常，何遠東說：「我自己都覺得冇理由咁驚青雲，所以睇到劇本就同導演麥兆輝講笑，話我應該係暗戀佢太太林嘉欣先會咁，不過最終冇好深入咁去研究大家嘅關係喇。講到神經質，起初都擔心畀人話搶戲同太誇張，不過我諗喺廉署咁高壓嘅環境之下，呢種神經質嘅人係會出現嘅。」



幸而電影推出後，何遠東聞得外界對他的表現勁Like：「都多番啲信心。其實呢次好多走位、動作表現都係我自己決定，好多謝麥導嘅支持同信任，先有依家呢個效果。電影票房咁好，聽聞跟住會有幾部曲，希望到時都有我份，而我覺得呢個豬年年頭開得唔錯！」



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