柏林帝后起底　王景春曾賣鞋詠梅拍過黑豹MV

第69屆柏林國際電影節頒獎禮，中國導演王小帥執導的《地久天長》連掃影帝與影后兩獎，男主角王景春與女主角詠梅，成為史上首次同片有華人影星封帝后。



46歲新科銀熊影帝王景春，19歲中專畢業後被安排到新疆百貨大廈工作三年，最初在工會負責宣傳，之後調到鞋帽部賣童鞋，偶然機會認識導演朗辰，並跟對方學演戲兩三年後，報考專業的藝術院校，因為超齡，上海戲劇學院以特招的形式取錄他。1998年大學三年級首次演戲，拍過不少電視劇和電影，曾參演《金陵十三釵》、《黃金時代》、《白日燄火》等，2013年憑電影《警察日記》奪得《第26屆東京電影節》及《第15屆中國電影華表獎》等多個頒獎禮最佳男主角，成為影帝級演員。



49歲柏林影后詠梅，原名森吉德瑪，在內蒙古呼和浩特巿出世，在北京對外經濟貿易大學畢業後，曾在外貿公司任職員，她於20歲出頭時，曾在竇唯擔任主音的黑豹樂隊90年代歌曲《Don't Break My Heart》大陸版MV中擔任女主角，當年形象靚麗，已引起樂迷注意。其後，詠梅嫁給黑豹前鍵琴手兼主音栾樹，兩人婚後恩愛。



1995年詠梅由名主持人許戈輝推薦下參演電視劇《牧雲的男人》，自此開始演藝事業，她曾參演多套電視劇和電影，有《手機》、《唐山大地震》等，在電影《刺客聶隱娘》演聶隱娘母親有不俗的演出。首次參加柏林電影節就斬獲影后大獎的詠梅，期間在電影節度過49歲生日，銀熊獎成為她最佳生日禮物。



至於導演王小帥今年53歲，是中國著名獨立電影導演，對電影的拍攝手法和主題有一定堅持，可惜大多數作品都未能通過內地審查而無法在中國上映。不過他的作品就獲國際肯定，曾多次獲電影節的大獎。1993年首次執導的影片《冬春的日子》被BBC評為電影誕生以來的100部佳片之一。2001年憑《十七歲的單車》獲柏林評審團大獎，2008年他再憑《左右》獲最佳劇本和特別關注獎。2005年憑電影《青红》獲《第58屆康城電影節》評審團大獎。