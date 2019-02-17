妙計教囡囡咪呷醋！郭富城爭影帝感激孕妻

天王郭富城（城城）以品牌優雅形象大使身份現身「浪琴表香港馬術大師賽」，他表示今次已是第六度參與該活動，貴為馬主的他被問到有否讓囡囡接觸良駒？他坦言：「之前我嘅愛駒出賽，我都有帶囡囡入場，仲同佢講呢隻叫『馬馬』，佢見到其他良駒都會叫『馬馬』，好得意、好可愛！（你會唔會畀囡囡學策騎？ ）會，但因為我工作忙，而且要做巡迴演唱會，所以都要避免做太劇烈嘅運動。今次世界巡迴演唱會做兩年，開大概100場，三月頭開始，所以賽車同策騎運動都要暫停。」



抽空陪太太分娩



問到囡囡會否好掛住他？城城表示：「依家有手機，囡囡好叻，喺電話見到我會識叫『爸爸』。（太太方媛預產期時，你係咪會預留時間陪佢？ ）公司知我工作流程，會安排我喺太太分娩時騰空一啲時間。（你12月會否喺香港開巡迴演唱會？ ）未定實，呢一刻完成手上嘅巡迴先，香港站有機會喺明年。（依家太太係咪有咗五、六個月？ ）快㗎喇！快㗎喇！（心情係咪好興奮？ ）我自己呢一刻好享受有家庭成員，好興奮！身邊好多朋友都會教我，另一個小朋友出世，就要送份禮物畀大姐姐，令佢唔好呷醋。我都係學習中，喺生活上不斷學習，亦希望工作上有所突破，家人係我工作嘅原動力，因為唔止係fans睇，小朋友都會睇。」



日日都係情人節



另外，提到城城早前畀東網拍到與太太出街時，man爆護實險跌的太太，他笑言：「嗰日係情人節，不過老土啲講句每日都係情人節！我今日正式開工，所以之前有時間就陪太太行街。（會唔會叫太太小心啲？ ）佢依家有BB，我當然要拖實啲，係丈夫嘅責任。（好sweet。）呢個係我本身嘅性格，我工作忙，所以如果喺香港有時間就要照顧身邊重要嘅人，呢個好應該。」



方媛全力撐老公拍戲



談到城城憑電影《無雙》獲提名金像獎最佳男主角，他坦言要多謝太太：「當時第一胎嘅BB仲未出世，我拍嘅時候得到太太好大支持，令我唔使擔心第一胎嘅心情，可以投入工作。《無雙》無論喺票房同口碑都好好，每個頒獎禮嘅評審都唔一樣，我自己努力咗、付出咗就得，好開心可以入圍，係對我演出嘅表揚。（有冇信心贏有份提名嘅周潤發？）作為一個演員，信心一定要有，但唔可以爆棚，會以平常心做好自己。」



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