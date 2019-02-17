專輯都要炒！BTS登拍賣網去年銷量第一

紅遍海外的韓國男團防彈少年團（BTS），曾兩度在美國《Billboard音樂獎》勇奪「最佳社交歌手》，亦成為首個在《Billboard音樂獎》的韓國表演單位，前年亦曾在《美國音樂頒獎禮》（American Music Awards，AMAs）演出，最近更獲邀出席《格林美音樂獎》（Grammy Awards），擔任頒獎嘉賓，是首次有韓流歌手獲邀擔任頒獎嘉賓，認真威水！



而拍賣及購物網站eBay Korea今日公開去年的韓國貨品售出到海外的銷量成績，其中國際和唱碟的銷量比前一年增加62%，印有偶像照片的T-Shirt和杯子等周邊商品就比前年上升54%，而BTS去年推出的第三張正規大碟《LOVE YOURSELF 轉'Tear'》就登上最暢銷商品第一位，包含寫真集、小卡、海報和人形字牌的專輯，被炒至逾65,000韓圜（約460港元）的高價出售。



另外，BTS前日出發往日本舉行巡迴演唱會，成員Jimin、V及J-Hope戴住兔耳帽子現身機場，在記者面前不斷搖擺耳朵，場面搞笑，粉絲就笑指他們應該是在節目中因為玩輸遊戲而被罰。