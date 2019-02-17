張全蛋唱廣東歌！鄂靖文爆周星馳係老頑童

內地演員鄂靖文與張全蛋（本名賴宇恆）來港到戲院謝票，並入場與觀眾玩遊戲大派禮物，張全蛋更以半鹹淡廣東話獻唱《分分鐘需要你》，問剛過生日的鄂靖文有沒有收到導演周星馳（星爺）的大紅包？她說：「都有，因為他是全劇組工作人員都會給的。」張全蛋透露星爺在農曆新年期間只要見人就派，問到有沒有派給他？他說：「有呀！（大唔大包呀？）唔大！（你咁講會畀星爺鬧！）咁大少少啦！」



問到會否覺得星爺好難相處？張全蛋謂要與鄂靖文夾口供，更大爆星爺料：「我們一致的說不會，非常好的一個人！（會唔會有壓力？）壓力梗係有啦，因為第一次拍電影，周生喺電影圈已經有咁多年經驗，我始終係個新人，識嘅嘢多我好多！做得唔夠好，佢會話我，如果之後三次都達唔到佢期望，就梗係冇咁好笑容啦，但佢拍攝同宣傳期間完全係兩個人！」鄂靖文亦附和道：「他拍攝的時候就很嚴厲，感覺話很少，不太愛笑。但拍完之後宣傳期間，他就蠻開心的，跟大家開玩笑，私下像一個老頑童。（有冇鬧你？）有的，他不是大聲的那種罵，他一皺眉頭就會令人很害怕。」問到會不會想與星爺再合作？兩人都頻頻點頭，張全蛋說：「只要星爺還在拍，還找我們，我都願意去。」





