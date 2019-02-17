《荷里活有個大老千》劇透：文雄阿朗反目

第二十五集(02/18)

龍四設局令文雄（湯鎮業飾）和阿朗（馬志威飾）反目，文雄出暗花追捕阿朗等人。文雄與手下圍捕阿朗，池希（常倩飾）為救阿朗中槍。為替池希報仇，阿朗挾持君妍（康華飾）並火燒雄君堂，但自己也中了槍。阿朗臨死前告訴龍四，找到管帳的阿北就能指證文雄。小雨（王子涵飾）欲與芬芳（陳雅思飾）修好，芬芳不滿她橫刀奪愛而拒絕。帳簿被燒了，文雄打算讓阿北默寫所有帳目，君妍一句話令文雄決定除去阿北。阿北到文雄家，暗覺不妥，施計逃走。阿北為了自保，答應廉署當污點證人，並要求住進龍四家。



第二十六集(02/19)

加俊（何浩文飾）返回澳門前，留下一封信給小雨，被小雨掉進垃圾桶。阿北逃走了，文雄震怒，限榮少（司徒暉飾）三日內找到人。阿北趁墨基（吳業坤飾）、舒奇（蔡瀚億飾）放鬆警覺逃出了龍四家，到了澳門。賀天（蔡國慶飾）欲撮合加俊與樂兒，賀太（謝雪心飾）心知加俊另有所愛，提醒賀天。文雄拜託賀天幫忙找阿北，龍四和小雨也到澳門登門拜訪賀天，請他幫忙。賀天起初拒絕，在加俊勸說下態度軟化。賀天請來樂兒、小雨，利用打麻雀考驗她們的真性情。



第二十七集(02/20)

賀天向龍四提親，揚言成為親家萬事有商量，小雨爽快答應婚事，龍四私下問小雨意願。龍四得賀天之助找到阿北，阿北答應做污點證人指證文雄。訂婚派對上，文雄夫婦突然出現，出言挑釁賀天與龍四。君妍勸文雄離開香港之際，廉署到來拘捕文雄。榮少帶同手下到廉署搗亂，君妍則按文雄吩咐去找一位重要人物相助。龍四與廉署排除萬難下終於將阿北送到法庭，此時阿北得知妻兒被文雄要挾，他必須在妻兒的性命和自己的性命中作出選擇。



第二十八集(02/21)

證人阿北自殺，文雄無罪釋放，龍四瞥見龐峰（秦沛飾），心知是他搞鬼。文雄擔心現金被凍結，在龐峰拉線下把錢轉到瑞士銀行。廉署請龐峰協助調查，可惜依然對文雄束手無策。龍四召集小雨、加俊、舒奇、瑪利蓮（李施嬅飾）等人，計劃演一場戲對付文雄，眾人分別去游說屈老闆（秦煌飾）、華哥、鳳姐（梁敏儀飾）等人相助，卻處處碰壁。事情峰迴路轉，龍四裝成富商，與瑪利蓮、小雨到瑞士銀行假裝要存款。



第二十九集(02/22)

龍四知道文雄準備匯走賄款，消滅受賄證據，召集眾人假扮銀行職員，希望將賄款拿到手。龍四叮囑小雨，一旦出意外務必到澳門受賀家保護。瑪利蓮向龍四表白，龍四答應事情完結給她答覆。廉署利用截聽電話引文雄上鉤。另邊廂，龍四再度扮富商到瑞士銀行，正當計劃差點成功之際，龐峰看出端倪，帶走文雄。龍四見狀假裝打劫文雄，並引導他說出受賄，文雄被捕，混亂中君妍拔槍射出，龍四中槍倒地。



第三十集(大結局)(02/23)

龍四中槍命懸一線，瑪利蓮願賠上終身幸福，向耶穌祈求龍四平安無事，可惜醫生指龍四命不久矣，小雨哭叫他快點醒來。進監獄服刑的文雄被編進大囚室，裏面的囚犯都是曾被他冤枉誣衊的人，被眾人圍毆。芬芳決定到美國讀書，姊妹們不捨。瑪利蓮追問龍四心意，龍四卻說曾經滄海難為水。廉署鍥而不捨地追緝龐峰，最終拯救龐峰的竟然是…