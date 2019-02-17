曾想放棄做演員　陳漢娜：心理有啲唔平衡

有「文青女神」之稱的25歲影壇新貴陳漢娜（Hanna），2018年憑電影《殺破狼．貪狼》提名香港電影金像獎「最佳新演員」，她坦言感到幸運：「我冇貴人相助，亦稱唔上女神，依家好多導演察覺到電影需要新人，社會氣候令新人有好多機會。好感恩，有呢種幸運係緣分。」



做幕前承受壓力大



她在大學修讀廣告設計系時任職模特兒，雖然擁有廣告拍攝經驗，但她只抱着兼職賺外快的心態，更從未想過加入娛圈，認為幕前所承受的壓力很大，直言一度有放棄的念頭：「我哋嘅工作好被動，好多時候係等待，等試鏡邀請，去完仲要等結果。當中有好多失敗嘅Casting，不被選中會好氣餒，唔係覺得自己唔得，因為被動，唔知可做到啲咩！」



每個角色都係機會



問到由模特兒轉型為演員有何分別？Hanna直言收入比模特兒低：「可能拍完套戲，半年都冇戲開，嗰段時間要好識調節心情。旁人覺得你好好，但實情唔係，心理有啲平衡唔到。」至於可有後悔踏上演員之路？她說：「新人片酬唔高，每個角色對我哋都係一個機會。我係諗到做咩就做咩嘅人，暫時演員係我想做嘅野，做咗嘅『後悔』，好過唔做嘅『後悔』。」



日本工作心情沮喪



提到2017年獨自到日本工作三個月，有指因零收入而患上抑鬱，她承認當時心情很沮喪，不敢跟家人傾訴，幸好最後結識到朋友，獲介紹工作：「好慶幸去咗日本，經歷令我成長咗，而且令我覺得好多嘢都講緣分，我相信吸引力法則，所以工作方面唔會強求，係咩人就吸引咩工作。」



場地：Mini Hotel Causeway Bay



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