泳兒遇無理客人反晒白眼　網民：大快人心

歌手泳兒（Vincy）近期除咗出歌，仲連網紅都撈埋，拍落唔少輕鬆搞笑片，好似之前嘅寵物用品開箱系列咁，獲唔少網民支持！今次佢就甫出一段名為《白眼，是咁樣練成的》嘅片，大講各行各業遇到客人無理要求時嘅反應，當中佢化身髮型師，仲講到明係「真人真事」，唔知係咪向髮型師男友Ziv攞靈感呢？



一開始，Vincy問客人想染咩色嘅頭髮，個客揀咗好耐都揀唔到，最後竟然話想染番一隻同現時髮色差唔多嘅顏色，搞到Vincy即刻大反白眼。咁都未算，有啲客人一邊剪頭髮就一邊玩電話，個頭仲要起勢咁郁，令Vincy就好似要同佢個頭玩捉迷藏咁，認真無奈！不過最離譜嘅就係有啲客人，明明係短頭髮，但居然攞住張長頭髮model嘅相，要求Vincy幫佢「剪」番同一個髮型，簡直係完全違反晒物理定律，令Vincy最終忍唔住使出絕招，將成張model相直接貼落客人個頭度，真係大快人心！



片中見Vincy啲手勢有板有眼，但原來鏡頭後嘅佢錯漏百出，剪頭髮剪到凌空變咗剪空氣都算，仲要本身只係借位拍，但竟然錯手「真剪」咗演員嘅頭髮，睇嚟要佢多啲向男友學嘢啦！唔少網民都留言讚佢有潛質拍笑片，但亦有網友話睇到佢揸住鉸剪亂咁舞，覺得好「牙煙」，笑言叫佢揸留咪好啲呀！



網民有話兒：

kixxxxon.hxxxg：唔去演戲嘥咗佢

smxxyxxg：拍部搞笑片一定好賣得

pagxxhxxx：傳說中既（嘅）白眼王~

tttxxxxs46：笑咗，我剩係識幫人剃光頭