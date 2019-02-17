結束7年婚姻！徐綺雯擲千萬搞生意做女強人

婚後依然活躍社交界的名模徐綺雯（Candy），於2011年和澳門製衣業太子爺的鄺姓男友結婚後，直至2016年一索得男誕下兒子Carlton，一家三口樂也融融，惟最近傳出婚變！



Candy接受東網訪問，坦認早前已正式簽字離婚，夫妻關係七年止步。她說：「係和平分手，因為性格不合，呢兩年各有各忙，佢做生意，我除咗照顧囝囝之外，都有繼續做model同埋發展其他生意，始終大家都忙，當然為咗囝囝有好努力去修補，但緣盡始終係緣盡。囝囝撫養權歸我，前夫會定期嚟探佢，我同佢都想令囝囝覺得同以前一樣，只係父母分開咗去錫佢。」



Candy直言單身後不考慮重投律師生涯，反而早前斥資過千萬元和朋友合作搞珠寶批發生意，並和意大利及巴黎等廠商合作，早前遠赴意大利洽談合作時，路經當地的浪漫小城維羅納（Verona），即啟發她設計珠寶的念頭並推出Verona系列。莎士比亞名作《羅密歐與茱麗業》的背景正是維羅納，刻骨銘心的愛情正是其設計意念：「愛情係麵包亦都係甜品，愛情對女人係重要，無論關係長或短，總有刻骨銘心嘅時刻。我付出十年時間同青春，雖然最後離婚，但點都要放下向前看，代表人生新一頁，唔會因為一次失敗而灰心。愛情要隨遇而安，但寧缺勿濫，對我同個仔好好嘅話最緊要。」