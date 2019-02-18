富貴男力追！龔嘉欣脫單揸百萬靚跑

現年29歲的無綫小花龔嘉欣（Katy）入行多年，年前終憑劇集《幕後玩家》在台慶贏獎，可惜事業有起色，感情卻一直冇聲氣，縱使緋聞一大籮，奈何情路崎嶇！反觀「少婦聯盟」其他成員，陳凱琳近日已為人母；譚凱琪與男友莊日宇講到明隨時閃婚；沈卓盈又與富貴男友同居試婚，只剩Katy未有着落，難怪Dry爆的她一直表示恨拍拖。



調理身子等嫁？



直到最近，Katy終於有好消息！早前自爆有圈外追求者的她，透露相約了男方High Tea慶祝生日作深入了解，情人節當日更收到兩大束紅玫瑰，心花怒放下忍不住上載自拍照到社交網放閃。不過好戲在後頭，近日見她駕駛逾百萬港元的白色保時捷跑車，還以其英文名字「Katy BB」的縮寫「KB」作為車牌，莫非是獲圈外神秘男送贈？所以急不及待駕駛「新歡」出巡！



當日下午約一時，Katy驅車直駛中環，落車後急急腳步往該處的中醫診所，沿途不時低頭甜笑撳電話，似乎電話傳情。逗留約一小時後，見她拿着大袋藥物步出，接着又前往附近的大廈濕平，未幾已拿着兩大袋心頭好離開。向來慳家的她明顯富貴不少，轉頭再前往連鎖店揀選冬蟲草等名貴藥材補身，期間不忘上網查閱藥材功效，身穿短裙大騷美腿的她還踎低左揀右揀，逗留約半小時才往停車場取車。不過，Katy上車後未有即時離開，見她於車廂內拿出大疊文件細閱，又頻頻講電話，傾了一輪才開車。



譚凱琪：幫吓眼！



好友譚凱琪（Zoei）被問到可知Katy是否有新男友？她回覆說：「我真係唔知佢依家嘅狀況，我自己覺得，遇到對的人係需要時間！（介紹好男仔畀佢？）上天自有安排，所以唔會刻意介紹喇！如果佢有認識到心儀對象，我哋當然會幫吓眼啦！」

