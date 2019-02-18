戴牙套狂流口水！Felicity演女大法官大犧牲

85歲美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格（Ruth Bader Ginsburg）去年12月入院接受切除肺癌組織手術，其健康一度惹起公眾憂慮。上星期一眾名人紅星包括百變天后Lady GaGa、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）、導演史碧奇李（Spike Lee）及格蓮高絲（Glenn Close）等在慰問卡簽名祝她早日康復。



被公認演技出眾的《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）女星Felicity Jones最近於新片《司法女王》（On the Basis of Sex）中就飾演金斯柏格，同片還有飾演其丈夫的《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）男星Armie Hammer。



Felicity對於能繼《霍》之後再演傳記人物，她表示十分興奮：「這次我是主角，所以感覺仍然很新鮮，加上金斯伯格的形象非常深入民心。她的能言善辯、風趣幽默、對理想的堅持、對法律的執着令我驚嘆，她在我心中就是『神一般的存在』。」為了符合金斯柏格的形象，電影公司找來牙醫和化妝師調整了兩隻門牙：「因為她的兩隻大門牙是其中一樣最顯眼的特徵，不過一開始戴上牙套會很容易流口水，我也用了一段時間來適應。」