戴牙套狂流口水！Felicity演女大法官大犧牲

85歲美國聯邦最高法院女大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)去年12月入院接受切除肺癌組織手術,其健康一度惹起公眾憂慮。上星期一眾名人紅星包括百變天后Lady GaGa、史提芬史匹堡(Steven Spielberg)、導演史碧奇李(Spike Lee)及格蓮高絲(Glenn Close)等在慰問卡簽名祝她早日康復。



被公認演技出眾的《霍金:愛的方程式》(The Theory of Everything)女星Felicity Jones最近於新片《司法女王》(On the Basis of Sex)中就飾演金斯柏格,同片還有飾演其丈夫的《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)男星Armie Hammer。



Felicity對於能繼《霍》之後再演傳記人物,她表示十分興奮:「這次我是主角,所以感覺仍然很新鮮,加上金斯伯格的形象非常深入民心。她的能言善辯、風趣幽默、對理想的堅持、對法律的執着令我驚嘆,她在我心中就是『神一般的存在』。」為了符合金斯柏格的形象,電影公司找來牙醫和化妝師調整了兩隻門牙:「因為她的兩隻大門牙是其中一樣最顯眼的特徵,不過一開始戴上牙套會很容易流口水,我也用了一段時間來適應。」