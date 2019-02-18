萬人迷演到嫌　李玉璽最想做搞笑傻仔

台灣藝人李玉璽（Dino）唱而優則演，之前憑電影《我的少女時代》「歐陽非凡」一角彈起，歌影視發展的他去年更推出第三張全創作專輯。他日前來港宣傳，表示今次除了作歌作詞外，亦參與了歌曲製作人、封面設計及服裝設計的工作。講到全是他創作歌曲，問到可會沒有靈感？他笑言：「其實會，所以真是無時無刻想到東西或有感觸就要趕快寫。（哪個地方讓你最有靈感？）這張專輯有3、4首歌都是在泰國寫，因為我之前在泰國拍戲，有空檔就會寫歌，所以跟其他演員難交朋友，因為我都關在房間裏面，放假他們叫我去吃飯，但我說我不行，要寫歌。」



失戀要活得比你好



講到寫歌的主題，Dino笑言：「感情是一定會寫的，我們華人都愛聽傷心的歌，不知道為甚麼，而朋友、以前的經歷都會寫，正能量的歌亦會寫。」問到今次哪首歌是他愛情方面的經歷？他表示是《沒那麼脆弱》：「相信大家都會經歷，發現很多人在分手後如果還跟之前的男、女朋友聯絡的話，都會想顯示自己沒有他之後過得更好，是他活該，假裝自己沒有很在意，但這樣的人其實在晚上時都是偷偷抱着枕頭哭。（你是這樣子？）我算是，我不想把難過的事情讓大家看見。」



演戲方面，高大靚仔的Dino都是演帥哥、萬人迷的角色，他笑言：「對，都是很聰明、功課很好，其實演聰明的人蠻辛苦，因為我演的都是懂很多東西，像歐陽非凡就是籃球很厲害，所以我也要上課，想怎樣大家才會覺得帥，或是演《惡作劇之吻》的江植樹會切菜、打網球和游泳，所以都要學，但演笨蛋就不用，所以《惡作劇之吻》的女主角甚麼課都不用上，哈哈。」問到下次想挑戰笨蛋的角色嗎？他笑言：「我想，其實蠻想演喜劇，比較像我私底下的樣子，想跟大家搞笑。」



場地：如心艾朗酒店