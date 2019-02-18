飲水都有錯？胡兵畀導演喪鬧仲要講多謝

內地男星胡兵48歲依然能保持20歲身形，繼續模界任縱橫，全球各大時裝天橋上均能覓到其蹤影，他揚言60歲時依然會是亞洲最時髦的老頭，但風光背後，狂做運動節食，半粒米落肚亦有罪惡感。時尚摩登的他原來亦有迷信一面，指豬年是本命年，不宜工作，電視電影方面將停產一年。



唔貪瓣數多



入行27年，胡兵行過無數的時裝騷，拍了不少電影及電視，亦唱歌做主持，瓣數多多，他說：「如果依然有機會再選擇，我不會要求年齡有變化，因為相信我到60歲一定會是亞洲最時髦的老頭，所以我不會再貪心去做好多工作，只會做好拍戲及時尚的工作，兩個都是我最愛，專注這兩樣，我做得更好，其他唱歌、主持全部放下，人的能力有限，無可能樣樣做到最好。」



被導演喪鬧



去年胡兵只拍了一部電影，他笑言已耗盡全部體能：「那套電影要減肥，要減到只是皮包骨，但導演依然覺得我連水都不應該喝，導演好兇，覺得我一直被寵壞，所以她在現場用最難聽的話罵我，把我自尊心打破到零，每天都罵，罵到我都傻掉，感覺我要重新思考我的人生，但到後來我好感謝對方，打破我所有表演的體形，以初心去做好這個角色，把我二十年來的華麗打掉，用最簡單的方法呈現。」問到豬年大計？迷信的他說：「我好相信風水，今年是我的本命年，我屬豬，師傅講過，最好不要做太多事，休息一下，自己不要去爭取，除非有個角色不演不可，就是要你，那你才去接。（會否在屋擺放很多風水的物件？）不會，我只是覺得本命年，需要戴紅色，求個平安、安心，其他的就沒有。」



誓做最時髦老頭



胡兵早前來港做宣傳，身穿啡色懷舊西裝，型格十足，他得意地說：「這套衫是我14年前買，我鍾意懷舊款式，依家仍能穿着，很感恩，穿出來感覺比以前更成熟。」在模界成績卓越，深受各大品牌的愛戴，七次連任倫敦時裝周全球代言人的他，直言受寵若驚，亦大感榮幸。



冇米落肚保體形



甚少模特兒在48歲依然能在天橋上被重用，他說：「我一直都有走騷，倫敦、巴黎、米蘭等，但年齡大走騷確實不容易，所以對自己要求很高，如果你不優秀，很容易被看到，當你保持得好，光彩會依然在，皮膚身材都和以前一樣，要努力工作不被淘汰，保持身材是很大的挑戰，要減肥，要做很多常人不能做的，例如不吃飯，只吃高蛋白質的東西，不鹹不油，吃東西完全沒有味道，為了一場騷，可以在一個月減九公斤，過程好難受，曾經都有問過為甚麼人生要這樣？有時間也想放縱一下，但當吃過一餐飯就會覺得很罪惡，會想吐出來。」



閃得太膚淺



胡兵最近成為崑崙錶（Corum）的代言人，他開心表示今次代言酬勞很滿意，而且有一段長時間合作：「我這個年紀，經歷了不少，有權去選擇我喜歡的品牌合作，如果有些品牌為了流量，但不是喜歡，我會放棄。我是運動員出身，看時間很重要，快一秒落差很大，所以喜歡腕錶，到我入娛樂圈，不知何解紅了，被大家推着走，時間不是我可選擇，品牌及款式亦不到我去選擇，他們叫我戴甚麼就戴甚麼，但由以前開始就好喜歡鑽石，Bling Bling好閃的，我亦不知為甚麼，到後來參觀了很多名錶廠，看到很多機械工藝，才領會到以前自己太膚淺，之後開始喜歡機械錶，我現在不再是黃毛小子，懂得欣賞好的東西，這個品牌的機芯很吸引我。」



鑽石筍盤唔求愛



感情生活一直低調的胡兵，被問可想擁有一個家庭？他說：「我會去追求，但現在還有很多想做的事情，感情事順其自然。」至今還是孤身寡人、身家超過億元的他，被問有否計劃如何運用？他說：「我對錢不是很聰明，我投資都是失敗，一直想如何去善用，我計劃支持一些年輕設計師，免費帶我的團隊幫助他們，或贊助他們到外國，令他們進步更快，幫他們一把，更快能實現夢想。」