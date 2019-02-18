【火勢3米高】吳若希唔識死企隔籬嗌舒服

自從同門師妹菊梓喬（Hana）首得「最受歡迎女歌星」後，暫失「星夢一姐」之位嘅歌手吳若希（Jinny）近期全力反撲，就算星期日都將可愛囡囡放低為新歌拍MV，期間更喺石灘大肆放火，火柱更達三米高，企喺隔籬嘅Jinny毫無懼色夠晒搏命！



對於MV以火為主題，Jinny表示：「因為上次拍《越難越愛》係喺水底，而上首歌就係拍風，所以今次就轉吓玩火囉。」為配合效果，工作人員燒着一塊大紅布營造出一條火龍，不過現場頗為大風，身穿白色喱士衫嘅Jinny企正隔籬，隨時有燒傷危險，不過佢好淡定話：「有工作人員睇實，啲火吹向我時，一定會叫我快啲走開，況且我唔怕熱，我只怕凍，天氣有啲凍凍哋，有個火堆仲暖好舒服，但最重要一點係，我提佢哋拍完要清理好現場。」



要拍危險場面，出名錫到Jinny燶嘅老公Alex當然有喺現場監察，期間見火勢愈嚟愈大，Alex擔心Jinny會出事愈行愈近，最後要工作人員提醒佢就嚟入鏡先至識停步。問到老公咁緊張係咪要錫番對方多啲時，Jinny搞笑話：「講到我成日虐待佢咁，我對佢好好㗎，其實老公成日陪我開工，只係大家冇留意啫。」完成石灘拍攝Jinny仍未能回家湊女，要轉場到一間荒廢大屋繼續拍攝，還要點起蠟燭玩滴蠟。