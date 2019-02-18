碧咸嫂時裝騷　Bob頭夏柏與長髮哥哥搶晒Fo

「碧咸嫂」Victoria昨日於倫敦舉行品牌時裝騷，一如以往全家撐場成全場焦點！她與「廿四孝」老竇兼老公碧咸（David Beckham）於社交網上載多段影片與靚相，4個仔女布魯克林（Brooklyn）、告斯（Cruz）、羅密歐（Romeo）與夏柏舒芬（Harper Seven）不但盛裝上陣，髮型仲好搶鏡！



碧咸開心Share一張女兒與身旁《Vogue》總編安娜溫圖爾（Anna Wintour）撞Bob頭髮型的照片，仲識做留言話兩個都好睇，粉絲紛紛派Like！而他睇騷時就拍下多段影片為老婆宣傳，更表示為對方好驕傲，大大力放閃，之後再追加笑彈，分享告斯與布魯克林睇完騷後在後台百厭玩模特兒髮片的情況，兩個短髮男突然「變髮」，場面搞笑！至於碧咸家姐，Victoria爸爸以及布魯克林新女Hana Cross都有撐場，Victoria騷後亦有上載家人飯聚照，大晒溫情！時裝騷另有名人包括名媛Olivia Palermo與影星Joel Edgerton睇騷，慶功P另有Alexa Chung與型男Luke Evans，Victoria更請人變裝扮辣妹（Spice Girls）演出，場面熱鬧！