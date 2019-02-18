【娛場】等愛的張文慈：我好好，不用擔心

「我在尋找可依偎的胸膛，愛在何方我笑我始終希罕…」

《情歸何處》

張文慈（Pinky）在娛樂圈多年，工作不斷，無論貴為亞視當家花旦，到電影圈發展，再到加入無綫拍劇，Pinky的演出總會帶來驚喜，當中在《跳躍生命線》飾演的麥愛花，演技備受讚賞：「其實我同麥愛花嘅性格，遭遇同對愛情嘅睇法真係好似，雖然一直都遇到一啲唔好嘅遭遇，又或者係爛桃花，但我相信最後我一定會得到幸福嘅！」



Pinky坦言入了娛樂圈之後，沒有遇過幾段感情：「曾經遇過一個，以為可以發展落去，但最後都係覺得唔係好啱，所以冇再繼續，你話我想嫁嘅話，隨時都得啦！但係我唔想為結婚而結婚，況且而家嘅我好幸福好滿足呀…」



近年Pinky不時去到各地做慈善探訪，希望給予別人更多愛：「我去探訪他們，真係做唔到啲乜嘢，你覺得你畀緊祝福人，其實係人哋祝福緊你，喺娛樂圈每日過住爭名逐利嘅日子，去到山區，我真係覺得好開心！」



2010年離開亞視的Pinky，同年受洗成為基督徒，她說：「2010年好似係我人生另外一個新開始，以前嘅我冇愛㗎！信仰唔止救咗我，仲救咗我屋企，以前我屋企人好日都唔見，一見就反枱收場，而家我哋變得好close，細個時冇嘅家庭溫暖，而家畀返我…」講到近年Pinky願意提及年輕時不好的經歷，她表示：「我絕對唔係想用呢樣嘢嚟做宣傳，你估好馨香咩，但係我發覺我能夠面對過往嘅種種，都係一種自癒，第一次講出嚟，可能好痛，但再講嘅時候，已經唔再痛苦啦…」想知道張文慈更多真情剖白，立即收睇【娛場】啦！