澳洲歎住拍戲攞埋證書　林嘉欣睇鯨魚變專家

英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》除了香港戲份，更遠赴澳洲展開為期一個月的外景，主要拍攝林嘉欣及張家輝戲份。嘉欣透露於當地拍戲非常舒服，基於設有工會關係，劇組一星期只開五日工，由於該時段撞正不少公眾假期，更出現連續三日的假期，故於足夠休息情況下，便聯同團隊四圍旅遊，如逛美術館、動物園、出海觀鯨及餵海鷗等，當中畏高的她更主動挑戰行悉尼大橋，嘉欣說：「我哋一行四個女仔行咗三個鐘，行到頂尖時真係腳軟，有一刻真係坐咗喺地下，因為有個位半透明平台，後來助手不斷令我分散注意力先完成到，仲有張證書添，好開心。」



出海觀鯨時，嘉欣就變身「林導遊」般，因為她有觀鯨的經驗，但今次出海時，她都異常興奮，更邊看邊給大家觀鯨貼士及影相。她謂：「以前我喺阿拉斯加睇過，當時坐大船。睇鯨魚人要少，船要細，唔係就會嚇親啲鯨魚。」



此外，嘉欣和家輝為慰勞一班工作人員，經常都會「萬歲」，原來嘉欣是「甜品女王」，每日都會吃雪糕，認真是甜姐兒。於澳洲，她更請大家吃蛋糕，不過家輝見到時，又搞事笑謂：「嘩！點解咁似魚生嘅？」嘉欣頓時沒好氣。雖然她常吃甜品，但都勤力做運動，於澳洲她一有時間就會做運動，大玩滑雪機呢！截至今日中午十二時，《廉政風雲 煙幕》累計票房達2,814萬，走勢持續凌厲。