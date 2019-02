56歲嘅國際女星楊紫瓊(Michelle)一向擅長拍打戲,呢日佢喺IG晒出一張相,透露自己旅行期間不慎整親隻腳,傷口更要縫10針!佢以英文留言:「Bad trip…don’t look closely if squeamish…My heroes looked it over,then rushed me to hospital for 10stitches!!!」



相中見醫護人員正在處理Michelle小腿嘅傷口,見其傷口都幾深,情況令人擔心!除咗醫護人員之外,Michelle嘅法籍未婚夫Jean Todt亦好緊張咁守候在旁,神情憂心。唔少網見到都話好心痛,紛紛祝Michelle早日康復,另外仲有眼利嘅網友見到Michelle嘅腳掌變晒形,腳趾公翻側嘅情況嚴重,唔知係咪同佢自細習武、跳舞或者常着高踭鞋有關?