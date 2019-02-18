愛心餅賀陳凱琳誕B　陳敏之讚又瘦又靚！

藝人陳敏之出席退休保險計劃活動，期間試玩模擬退休年齡預測，結果顯示她要93歲才能退休。事後敏之受訪時，笑指不知自己有否如此長命，她謂：「頭先睇到要咁多錢先至可以唔使做，所以要計劃。（你買咗十幾份保險咁多？）尋晚問媽咪，呢啲係佢管，有啲由我出世供到依家，聽到都嚇親！我不嬲係數字白癡，以前都係媽咪叫我簽名，但依家有啲已經唔使供，應該剩番6、7份保險。」



已育有一子的她，表示有為囝囝買保險計劃未來。由於囝囝年紀尚小，故會暫代供款，待他長大識賺錢便會把責任交回給他。問到會否再生B？敏之謂：「我想，希望係有一仔一女，但實在太忙，每日瞓得3、4個鐘，個仔會一早叫醒我，我都會爭取時間攬佢，但如果兩個小朋友差唔多年紀我會癲！所以等過多一年先至嘗試吓造人。」



談到陳凱琳誕下麟兒，敏之透露有於社交平台送上祝福，並已送上自家曲奇。她又大讚對方佗B時又瘦又靚，非常厲害。



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