驚喜Baby Shower！楊愛瑾慶生晒美德

育有一子Luken的藝人楊愛瑾（Miki）去年十月宣布再懷孕，雖然佢冇公開預產期，但數數手指，B仔都就快出世喇！日前好姊妹朱韻韻就夾埋Miki老公，為情人節生日嘅Miki準備咗個驚喜生日Party加Baby Shower！Miki今日喺社交網分享當日嘅相，並留言：「感恩身邊有你們💕並沒有計劃怎樣慶祝今年的生日，亦沒有計劃Baby Shower，也只打算靜靜的倆口子吃個飯，想不到你們暪着我為我準備了Surprise Party 🎉」Miki仲話印象中今次係佢第一個驚喜Party，透露當日湊Luken湊到好攰，仲諗住食完飯早啲返屋企休息：「怎料一進餐廳就見到大家，其實那一刻我還反應不來，根本沒有想到大家都坐在我眼前，真的把我嚇到！我這個人，也許你見到我看似很冷靜，其實心裏是非常的興奮，只是我不太懂得表達自己對大家的愛。」



網友都大讚Miki班朋友好有愛，仲話好期待BB出世！而最搞笑係Miki其中一個好姊妹留言踢爆佢當日着咗兩年前Baby Shower嘅衫，Miki就幽默回覆：「哎喲！節儉是一種美德！」果然夠晒賢淑！



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