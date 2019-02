藝人蔡卓妍(阿Sa)不時喺社交網甫靚相大派福利,尋晚佢就搞搞新意思,同大家分享咗幾張自拍兼心靈雞湯!阿Sa喺其中一張相上面加咗句「All things will be fine as time flies(隨着時光飛逝,一切都會好起來的)」,表示呢個係勵志Post,仲話「影個Selfie都學到嘢」、「活到老學到老」,最後仲問有冇人同佢一樣都好鍾意睇Good Quotes(勵志語錄)添!



雖然呢個Post好勵志,但大部分網友都只將重點放喺阿Sa個靚樣度,大讚佢個樣同18歲嗰陣冇分別,阿Sa同門師妹許靖韻亦留言:「點解可以咁靚?」而喺西班牙度緊假嘅藝人陳茵媺就回覆:「Me!! I love quotes too!!!!(我都好鍾意語錄!)」睇嚟阿Sa搵到同道中人喇!



----------------------------

東網巨星開咗ig喇,大家快啲follow啦!

https://bit.ly/2JjSVcr