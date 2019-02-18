少爺占猜燈謎疑似爆粗　森美神救援幫手兜

藝人兼DJ陳志雲、葛民輝、阮兆祥、林海峰、森美、小儀、少爺占、Donald（唐劍康）、朱薰、郭志仁、細So等出席活動，適逢明日為元宵佳節，眾DJ分批手持花燈出場玩起猜燈謎，其中當少爺占讀出謎面「廣播道名校」後疑似爆粗，用諧音講了一句：「咁『難』難估！」又叫拍檔Donald幫手解答，身旁的森美「神救援」大笑話：「嘩！你係想爆騷，唔係爆粗！」最後眾人嘻嘻哈哈把話題帶過，至於少爺占就一臉尷尬。



陳志雲孖少爺占、Donald、細So及郭志仁受訪，表示計劃力邀一眾前節目主持人回台開咪，又會推出紀念品：「喺1969年出咗首祝壽祝婚歌，想喺今年出番隻黑膠碟。」郭志仁指今年是運動年，希望由主持帶起到聽眾做運動：「我哋有好多強勁運動員，包括有前港隊健將，仲會請GOT7嘅成員王嘉爾教劍擊、陳奕迅比試網球。」



少爺占、Donald及細So表示3月中假機場博覽會戶外場地舉行音樂會，屆時謝霆鋒會同樂隊Mr.、RubberBand及周國賢與日本樂隊Crossover夾Band：「個騷大約4個鐘，依家招募緊結他手、鼓手、低音結他手，目標想組成500幾人一齊夾Band唱2至3首歌。」另外，少爺占及Donald亦不忘宣傳艾粒4月的紅館處男騷，笑指內部認購反應熱烈，下星期一將開始優先訂飛，心情頗為緊張。