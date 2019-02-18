Call機情緣！麥浚龍再出新歌搵韋羅莎獻聲

歌手麥浚龍（Juno）為他與謝安琪（Kay）的音樂企劃《The Album》請來不同單位合作，他最新推出的單曲《黑盒》就找來資深舞台劇演員韋羅莎（Rosa）合唱。歌曲意指90年代盛行的傳呼機（call機），首度獻聲的Rosa飾演的正是call台傳呼員寒玲，因工作關係似有若無地成了董折與浦銘心感情裏的一個角色。



Juno說：「其實傳呼機盛行嘅年代經已沒落，而呢次《黑盒》嘅說故事角度係我喺高中時已諗過而一直感好奇嘅想法：如果一個喺傳呼機台工作嘅傳話人，經過長年累月傳話而暗暗地投入咗人哋嘅感情會係點呢？」Rosa指現今逃避的方法多的是，像分手、辭職這些不想面對的，一個電郵、短訊就可以，以前只可靠電話或被迫直接面對，所以有好有不好吧。



Rosa早前在Juno執導電影《風林火山》參與演出，至音樂上首次合作，Juno對於Rosa表現相當滿意：「喺呢個單曲盛行嘅年代製作《The Album》呢張專輯係難得嘅，當有咗故事概念同呢首歌後，剛巧有日睇到Rosa唱歌片段，就有咗搵佢合唱嘅念頭。」問到Rosa初次走入錄音室感受：「呢次係我第一次踏入專業錄音室，喺幽閉及聲音隔絕嘅空間唱歌同日常生活好唔一樣，係全新挑戰。收到Juno邀請後，我試過將電話放入膠袋喺浴室裏無間斷咁聽以了解歌曲，又將歌詞張貼喺花灑房嘅玻璃上邊聽demo以熟讀歌詞，同Juno合作好舒服。」