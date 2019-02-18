用食物玩音樂！霆鋒帶周杰倫見「新女友」

歷時三個月，今季《鋒味》日前播出最後一集，謝霆鋒請來壓軸嘉賓周杰倫（周董）。六年前，二人拍攝電影《逆戰》飾演兩兄弟，今次佢哋就喺東京上演《逆戰》續集，周董化身導演，節目一開始，就嚟一場「兄弟重逢」嘅戲份，周董係咁嗌Cut，跑到霆鋒上氣唔接下氣，十分搞笑。除咗整蠱霆鋒，既然係最後一集，周董講到明今次要霆鋒帶佢去「沒有吃過的」美食，實行要畀啲難度佢咁話。



喺霆鋒安排下，佢哋去品嘗由93歲、有「壽司之神」之稱小野二郎所整嘅壽司。小野二郎係日本地位最高嘅廚師，「壽司之神」稱號聞名全球。佢嘅壽司店，連續兩年獲評「米芝蓮三星」殊榮。食完「沒有吃過的」美食後，霆鋒就話介紹自己嘅「新女友」畀周董識，去到Band房，周董就知道原來「新女友」係新結他，佢即刻問：「有沒有人看過？先講！」霆鋒話冇，然後周董就說出重點來：「這個很重要，昨天也是吃沒有人吃過的，我就要跟其他來賓不一樣。」打開結他盒，一睇到結他身係一個女神雕像，周董忍唔住話：「這個太誇張了吧。」霆鋒一邊拎出結他一邊講：「這個師傅做了三年，沒有怎麼出過房間門口，一直雕這個東西。我們都是希望給觀眾帶來最想像不到的經歷嘛。」



之後霆鋒就話聽講周董識得用食物玩音樂，然後就拎蘋果、香蕉同菠蘿出嚟畀周董彈琴，佢用香蕉彈《青花瓷》，霆鋒拍晒手咁話：「好一首《香蕉瓷》。」彈完後，周董沾沾自喜咁話：「可以來個難一點嗎？這個太簡單了。」然後用菠蘿彈出霆鋒嘅歌曲《舊傷口》，聽到霆鋒都忍唔住唱番兩句。而同樣係結他迷嘅日本留學生青空，為咗學好音樂，離鄉別井去到東京，為咗鼓勵青空勇敢追夢，霆鋒同經理人霍汶希為佢整咗一道創意十足嘅冰箱料理；而周董則錄咗一段暖心Video送畀佢，真係睇到人好感動。



今季《鋒味》唔單止連續十二期榮獲美食類節目冠軍寶座，而且仲頻頻登上微博熱搜，絕對係口碑載譽。《鋒味》已經拍到第五年，一路走來，霆鋒感受到自己嘅成長：「我不是一個容易妥協、滿意的人，第一年的時候，稍微有一些東西不在軌道和預期上，我就會發飆。但現在的我，已經懂得了變通，包容度也更大了，廚房現在已經變成了我的修行地，我喜歡廚房裏的一切聲音。」



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