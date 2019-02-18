涉海外慣性賭博　Shoo被判緩刑兩年

韓國元祖女團S.E.S出身的ShooShoo於2016年8月至2018至5月在澳門等海外地方，曾26次參與賭博，涉及金額達7億9千萬韓圜（約560萬港元），故被視為海外慣性賭博，案件今日在首爾松坡區東部地方法院宣判，早前檢方官法官求刑一年，而法官今日就Shoo涉嫌在海外慣性賭博，判入獄6個月，緩刑兩年及80小時社會服務令，法官指：「被告即使正以有名藝人的身份活動，仍然賭博，而且愈來愈頻密，賭博的金額亦愈來愈高。」



法官指賭博雖然屬於個人的放縱行為，但是損害社會上的健康勤勞意議和正面風氣的罪行，她在離開法庭時，向記者指自己是因為好奇心而開始賭博，對於自己一直變壞的樣子，感到恐怖和丟臉，又指自己沒法戒賭，現在通過處罰和社會大眾的批評，令她可以從賭海中脫身，她又為自己的罪行道歉：「國民們十分抱歉，對我的孩子，我感到羞恥和對不起，以後也不會做這種事。」



而借錢給Shoo的尹某亦被判罰款500萬韓圜（約35,400港元），法官指他明知Shoo借的錢是用作賭博，依然借給她，是助長及旁觀賭博，而向Shoo借高利貸的二人，其中一人被判入獄1年，緩刑兩年，另一人則被判入獄1個月，緩刑兩年，他們亦被判20小時社會服務令。