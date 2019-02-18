飲醉狂扯南柱赫頭髮　韓智敏為AV配音勁肉緊

早前憑電影《白小姐》獲封青龍影后的36歲韓國女星韓智敏，夥拍本周五25歲生日的男神南柱赫，合拍的JTBC韓劇《耀眼》剛於上周首播，香港劇迷可於逢星期一、二晚深夜，緊貼「黃Viu煲劇平台」網站免費追看。



《耀眼》是一部穿越時間的奇幻浪漫喜劇，講述女主角金惠子意外獲得可以逆轉時間的手錶，但每次逆轉時間，她便會加速衰老，在25歲那件，她為了拯救遇上交通意外的父親，運用手錶令父親避過一劫，但金惠子卻變成老婆婆。劇中老年版金惠子由77歲的同名女星金惠子飾演，而25歲金惠子一角則由韓智敏扮演。



韓智敏在《耀眼》中，與南柱赫飾演的記者俊夏不時分享彼此的煩惱與心事，首集便講到南柱赫偶遇獨自飲悶酒的韓智敏，當南柱赫孭酒醉的韓志旼返家時，她瘋狂地狂扯男方頭髮，場面爆笑。而韓智敏在劇中夢想成為主播，但夢想未能實現，後來大學師姐竟介紹她做AV片配音的兼職，為了錢她只好頂硬上，表現尷尬之餘，又要扮有經驗，見到韓志旼豁出去肉緊嘟嘴聲演AV片這一幕，便知道其影后殊榮並非浪得虛名。